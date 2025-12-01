ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 10 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


14:25 09.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 10 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8891 белорусского рубля, 1 евро – 3.3672 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7720 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0834 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2025
валюта курс
EUR 3.3672
USD 2.8891
RUB 3.7720
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3669 +0.006
USD 2.8891 -0.0008
RUB 3.7720 -0.0006
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3740
USD 2.8870 2.8900
RUB 3.7600 3.7650
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 89.5000 89.8000
USD/RUB 76.7000 76.9000
подробнее
