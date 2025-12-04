ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 5 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


14:30 04.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 5 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8957 белорусского рубля, 1 евро – 3.3814 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7627 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0930 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 05.12.2025
валюта курс
EUR 3.3814
USD 2.8957
RUB 3.7627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3750 -0.01
USD 2.8957 -0.013
RUB 3.7627 +0.0212
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3820 3.3900
USD 2.8900 2.8990
RUB 3.7500 3.7600
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1670 1.1700
EUR/RUB 90.7100 90.3000
USD/RUB 77.0000 77.2000
подробнее
