ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.12.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 3 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


15:09 02.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 3 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.8997 белорусского рубля, 1 евро – 3.3669 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7437 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1004 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.12.2025
валюта курс
EUR 3.3669
USD 2.8997
RUB 3.7437
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3790 +0.0118
USD 2.8997 -0.0019
RUB 3.7437 +0.0136
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3770 3.3800
USD 2.8980 2.9000
RUB 3.7330 3.7330
подробнее

Конвертация в банках
на 02.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1645
EUR/RUB 90.2000 90.5000
USD/RUB 77.5000 77.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line