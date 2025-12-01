ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 2 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА


15:05 01.12.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 2 декабря 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9016 белорусского рубля, 1 евро – 3.3726 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7301 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0972 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 02.12.2025
валюта курс
EUR 3.3726
USD 2.9016
RUB 3.7301
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.12.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3672 -0
USD 2.9016 -0.0073
RUB 3.7301 +0.0133
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3700 3.3800
USD 2.8950 2.9090
RUB 3.6950 3.7150
подробнее

Конвертация в банках
на 01.12.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1560 1.1650
EUR/RUB 90.5000 91.2000
USD/RUB 78.0000 78.7000
подробнее
