НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 28 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


14:44 27.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 28 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9153 белорусского рубля, 1 евро – 3.3750 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7161 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1021 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 28.11.2025
валюта курс
EUR 3.3750
USD 2.9153
RUB 3.7161
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.3999 +0.0266
USD 2.9153 -0.0067
RUB 3.7161 +0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9150 2.9150
RUB 3.7000 3.7050
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1590 1.1615
EUR/RUB 91.2000 91.6000
USD/RUB 78.5000 78.8000
подробнее
