НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 25 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


14:45 24.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 25 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9225 белорусского рубля, 1 евро – 3.3698 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6982 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.0999 белорусского рубля.
с 25.11.2025
EUR 3.3698
USD 2.9225
RUB 3.6982
на 24.11.2025
EUR 3.3686 -0
USD 2.9225 +0.0011
RUB 3.6982 +0.0033
на 24.11.2025
EUR 3.3800 3.3850
USD 2.9220 2.9240
RUB 3.6780 3.6890
на 24.11.2025
EUR/USD 1.1555 1.1590
EUR/RUB 91.5000 91.7000
USD/RUB 79.2000 79.3000
