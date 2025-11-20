ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 21 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


15:05 20.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 21 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9591 белорусского рубля, 1 евро – 3.4109 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6752 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1576 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.11.2025
валюта курс
EUR 3.4109
USD 2.9591
RUB 3.6752
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4194 -0.0104
USD 2.9591 -0.0054
RUB 3.6752 +0.0061
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4200 3.4330
USD 2.9520 2.9570
RUB 3.6630 3.6670
подробнее

Конвертация в банках
на 20.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1550 1.1585
EUR/RUB 93.5000 93.7000
USD/RUB 80.5000 80.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте