Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 20 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


15:09 19.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 20 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9645 белорусского рубля, 1 евро – 3.4313 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6691 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1740 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.11.2025
валюта курс
EUR 3.4313
USD 2.9645
RUB 3.6691
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4298 -0
USD 2.9645 -0.0098
RUB 3.6691 +0.0052
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4450
USD 2.9600 2.9700
RUB 3.6600 3.6640
подробнее

Конвертация в банках
на 19.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1620
EUR/RUB 94.0000 94.1000
USD/RUB 80.8000 80.9000
подробнее
