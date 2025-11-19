ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


В МИНФИНЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ВЛАДЕЛЬЦЫ ГОСОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ А37 СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД


11:30 19.11.2025

Министерство финансов напомнило владельцам государственных валютных облигаций в документарной форме серии АЗ7, эмитированной в 2020 г., что 11 ноября 2025 года истек срок их предъявления в ОАО «АСБ Беларусбанк» или ОАО «Белагропромбанк» для получения процентного дохода и погашения по номинальной стоимости.

Как уточняет пресс-служба Минфина, по истечении данного срока в соответствии с законодательством действует следующий порядок погашения госбумаг и выплаты процентного дохода по ним.

Владельцу облигаций необходимо:

1) обратиться в Министерство финансов с заявлением (образец заявления);

Такое заявление может быть направлено физическим лицом в адрес Министерства финансов:

по почте (220010, г. Минск, ул. Советская, д.7) или по электронной почте в виде сканированного документа ();

2) получить ответ от Министерства финансов, в котором будет указан срок, в течение которого владелец может обратиться в указанное им в заявлении отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» или ОАО «Белагропромбанк» (в зависимости от места приобретения) за получением денежных средств.

Ответ на обращение гражданина направляется заявителю не позднее пятнадцати дней после поступления его в министерство;

3) обратиться в отделение ОАО «АСБ Беларусбанк» или ОАО«Белагропромбанк» за получением процентного дохода и номинальной стоимости государственных валютных облигаций. Бланк облигации необходимо предъявить работнику банка.

Дополнительные консультации по вопросу погашения государственных валютных облигаций серии АЗ7, а также выплате процентного дохода по ним можно получить в Министерстве финансов по телефонам: 8 (017) 309 42 05 и 8 (017) 309 43 70.
