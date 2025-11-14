ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 17 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


16:23 14.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 17 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9695 белорусского рубля, 1 евро – 3.4511 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6698 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1880 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2025
валюта курс
EUR 3.4511
USD 2.9695
RUB 3.6698
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.11.2025
валюта курс +/-
USD 2.9695 +0.0021
RUB 3.6698 -0.0068
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4360 3.4450
USD 2.9600 2.9680
RUB 3.6650 3.6690
подробнее

Конвертация в банках
на 14.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1605 1.1650
EUR/RUB 93.6000 94.0000
USD/RUB 80.6000 80.9979
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line