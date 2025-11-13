ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 14 НОЯБРЯ 2025 ГОДА


16:52 13.11.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 14 ноября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9674 белорусского рубля, 1 евро – 3.4473 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6766 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1779 белорусского рубля.
