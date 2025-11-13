Министерство финансов Республики Беларусь 29 декабря 2025 г. будет проведена замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 декабря 2027 г. (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224/US07737JAА16) на локальные гособлигации в соответствии с постановлением Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, участвовать в замещении могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь.

Каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) Заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент и в установленном порядке необходимую информацию в депозитарий-нерезидент.

К процедуре замены будут допущены заявки, поданные владельцами и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совмина и Национального банка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».