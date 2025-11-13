ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.11.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


МИНФИН 29 ДЕКАБРЯ ПРОВЕДЕТ ЗАМЕНУ ЕВРОБОНДОВ НА ГОСОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ


14:04 13.11.2025

Министерство финансов Республики Беларусь 29 декабря 2025 г. будет проведена замена еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 декабря 2027 г. (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224/US07737JAА16) на локальные гособлигации в соответствии с постановлением Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, участвовать в замещении могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 г. и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь.

Каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) Заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент и в установленном порядке необходимую информацию в депозитарий-нерезидент.

К процедуре замены будут допущены заявки, поданные владельцами и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совмина и Национального банка от 26.09.2022 №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.11.2025
валюта курс
EUR 3.4478
USD 2.9803
RUB 3.6671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.11.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4508 +0.0013
USD 2.9674 -0.0129
RUB 3.6766 +0.0095
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4350 3.4420
USD 2.9610 2.9650
RUB 3.6650 3.6680
подробнее

Конвертация в банках
на 13.11.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1600 1.1640
EUR/RUB 93.8000 93.9000
USD/RUB 80.7000 80.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line