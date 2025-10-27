ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 28 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА


16:44 27.10.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 28 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9270 белорусского рубля, 1 евро – 3.4063 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6957 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1146 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.10.2025
валюта курс
EUR 3.4063
USD 2.9270
RUB 3.6957
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9270 -0.0531
RUB 3.6957 +0.0267
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4150 3.4200
USD 2.9280 2.9300
RUB 3.6900 3.6950
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1670
EUR/RUB 92.5000 93.0000
USD/RUB 79.5000 79.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте