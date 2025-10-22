На площадке Белорусской валютно-фондовой биржи 22 октября 2025 года прошла пресс-конференция, посвящённая началу торгов новыми биржевыми облигациями, стоимость которых индексируется в соответствии с учетной ценой платины и серебра, сообщает пресс-служба биржи.

Мероприятие привлекло внимание ведущих белорусских информационных агентств, блогеров, пишущих на темы, связанные с инвестированием личного капитала, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Перед участниками пресс-конференции выступили Председатель БВФБ Андрей Аухименя, заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис» Вероника Санкович.

«Мы запускаем торги первыми выпусками облигаций, стоимость которых индексируется в соответствии с учетной ценой платины и серебра. Это значимый шаг в развитии биржевой инфраструктуры и расширении спектра инвестиционных инструментов. Биржа последовательно работает над тем, чтобы белорусский рынок ценных бумаг оставался конкурентоспособным, технологичным и ориентированным на потребности инвесторов. Запуск таких инструментов — это не только расширение продуктовой линейки, но и вклад в устойчивость и глубину национального финансового рынка», — отметил Андрей Аухименя.

В свою очередь заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис» Вероника Санкович отметила: «В июне текущего года на белорусском рынке был представлен первый выпуск «золотых» облигаций, который подтвердил, что данный тип облигаций — понятный и востребованный инструмент. Новые инструменты, представленные сегодня, – логичное расширение линейки после успеха «золотых» облигаций».

Спикеры ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия и отметили, что запуск новых видов облигаций — важный шаг в развитии биржевой инфраструктуры и расширении линейки доступных инвестиционных продуктов, ориентированных как на институциональных, так и на частных инвесторов в Республике Беларусь.