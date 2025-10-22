ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НА БВФБ ПРЕДСТАВИЛИ ПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ, ИНДЕКСИРУЕМЫЕ К ЦЕНЕ ПЛАТИНЫ И СЕРЕБРА


10:26 23.10.2025

На площадке Белорусской валютно-фондовой биржи 22 октября 2025 года прошла пресс-конференция, посвящённая началу торгов новыми биржевыми облигациями, стоимость которых индексируется в соответствии с учетной ценой платины и серебра, сообщает пресс-служба биржи.

Мероприятие привлекло внимание ведущих белорусских информационных агентств, блогеров, пишущих на темы, связанные с инвестированием личного капитала, профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Перед участниками пресс-конференции выступили Председатель БВФБ Андрей Аухименя, заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис» Вероника Санкович.

«Мы запускаем торги первыми выпусками облигаций, стоимость которых индексируется в соответствии с учетной ценой платины и серебра. Это значимый шаг в развитии биржевой инфраструктуры и расширении спектра инвестиционных инструментов. Биржа последовательно работает над тем, чтобы белорусский рынок ценных бумаг оставался конкурентоспособным, технологичным и ориентированным на потребности инвесторов. Запуск таких инструментов — это не только расширение продуктовой линейки, но и вклад в устойчивость и глубину национального финансового рынка», — отметил Андрей Аухименя.

В свою очередь заместитель директора по экономике и инвестициям ЗАО «Айгенис» Вероника Санкович отметила: «В июне текущего года на белорусском рынке был представлен первый выпуск «золотых» облигаций, который подтвердил, что данный тип облигаций — понятный и востребованный инструмент. Новые инструменты, представленные сегодня, – логичное расширение линейки после успеха «золотых» облигаций».

Спикеры ответили на многочисленные вопросы участников мероприятия и отметили, что запуск новых видов облигаций — важный шаг в развитии биржевой инфраструктуры и расширении линейки доступных инвестиционных продуктов, ориентированных как на институциональных, так и на частных инвесторов в Республике Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4700 3.4800
USD 2.9770 2.9890
RUB 3.6530 3.6590
подробнее

Конвертация в банках
на 23.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1680
EUR/RUB 94.8000 95.3900
USD/RUB 81.5000 81.7900
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
