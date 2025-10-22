ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 23 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА


16:12 22.10.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 23 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9966 белорусского рубля, 1 евро – 3.4745 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6627 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2045 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 23.10.2025
валюта курс
EUR 3.4745
USD 2.9966
RUB 3.6627
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4764 +0.0093
USD 2.9966 +0.0186
RUB 3.6627 -0.0173
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4720 3.4800
USD 2.9820 2.9900
RUB 3.6550 3.6550
подробнее

Конвертация в банках
на 22.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1620 1.1640
EUR/RUB 94.9000 95.2000
USD/RUB 81.6000 81.8000
подробнее
