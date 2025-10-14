ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
14.10.2025   
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 15 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА


15:24 14.10.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 15 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9663 белорусского рубля, 1 евро – 3.4275 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7090 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1365 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 15.10.2025
валюта курс
EUR 3.4275
USD 2.9663
RUB 3.7090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.10.2025
валюта курс +/-
USD 2.9663 -0.0206
RUB 3.7090 +0.0195
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4400 3.4470
USD 2.9570 2.9650
RUB 3.6950 3.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1615 1.1644
EUR/RUB 92.8000 93.1000
USD/RUB 79.8000 80.1500
подробнее
