ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.10.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 14 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА


14:55 13.10.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 14 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9869 белорусского рубля, 1 евро – 3.4631 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6895 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1757 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.10.2025
валюта курс
EUR 3.4631
USD 2.9869
RUB 3.6895
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.10.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4565 -0.0389
USD 2.9869 -0.009
RUB 3.6895 +0.0023
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4800 3.4860
USD 2.9840 2.9900
RUB 3.6750 3.6800
подробнее

Конвертация в банках
на 13.10.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1640 1.1710
EUR/RUB 94.4000 94.9400
USD/RUB 81.0000 81.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line