НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 13 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА


14:43 10.10.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 13 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9959 белорусского рубля, 1 евро – 3.4675 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6872 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2006 белорусского рубля.
