|30.09.2025
Новости
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 1 ОКТЯБРЯ 2025 ГОДА
15:05 30.09.2025
Национальный банк Республики Беларусь установил c 1 октября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0121 белорусского рубля, 1 евро – 3.5389 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6454 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2323 белорусского рубля.
