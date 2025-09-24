ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 25 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


14:55 24.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 25 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0383 белорусского рубля, 1 евро – 3.5753 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6379 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2672 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.09.2025
валюта курс
EUR 3.5753
USD 3.0383
RUB 3.6379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.09.2025
валюта курс +/-
USD 3.0383 +0.0006
RUB 3.6379 -0.0002
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5660 3.5740
USD 3.0260 3.0320
RUB 3.6260 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 24.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1780 1.1810
EUR/RUB 98.4000 98.6000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
