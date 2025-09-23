ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 24 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


16:01 23.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 24 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0377 белорусского рубля, 1 евро – 3.5854 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6381 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2610 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.09.2025
валюта курс
EUR 3.5854
USD 3.0377
RUB 3.6381
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5750 -0.0085
USD 3.0377 -0.0025
RUB 3.6381 +0.005
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5680 3.5750
USD 3.0250 3.0300
RUB 3.6270 3.6320
подробнее

Конвертация в банках
на 23.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1820
EUR/RUB 98.2000 98.5000
USD/RUB 83.2000 83.4000
подробнее
