Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 23 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


15:39 22.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 23 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0402 белорусского рубля, 1 евро – 3.5799 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6331 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2696 белорусского рубля.
Курсы валют НБ РБ
с 23.09.2025
валюта курс
EUR 3.5799
USD 3.0402
RUB 3.6331
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 22.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5835 +0.0135
USD 3.0402 -0.0028
RUB 3.6331 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5620 3.5690
USD 3.0300 3.0340
RUB 3.6250 3.6300
подробнее

Конвертация в банках
на 22.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1740 1.1800
EUR/RUB 97.8000 98.3000
USD/RUB 83.2000 83.6000
подробнее
