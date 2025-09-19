ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.09.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 22 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


17:00 19.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 22 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0430 белорусского рубля, 1 евро – 3.5781 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6396 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.2563 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.09.2025
валюта курс
EUR 3.5781
USD 3.0430
RUB 3.6396
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5700 +0.0164
USD 3.0430 -0.0064
RUB 3.6396 -0.0043
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5650 3.5720
USD 3.0280 3.0350
RUB 3.6300 3.6350
подробнее

Конвертация в банках
на 19.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1770 1.1800
EUR/RUB 98.0500 98.3000
USD/RUB 83.3000 83.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте