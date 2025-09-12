ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 15 СЕНТЯБРЯ 2025 ГОДА


14:57 12.09.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 15 сентября 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.0818 белорусского рубля, 1 евро – 3.6144 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.6268 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.3025 белорусского рубля.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.09.2025
валюта курс
EUR 3.6144
USD 3.0818
RUB 3.6268
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.09.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5911 -0
USD 3.0818 -0.0156
RUB 3.6268 -0.0003
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6150
USD 3.0760 3.0780
RUB 3.6150 3.6270
подробнее

Конвертация в банках
на 12.09.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1700 1.1750
EUR/RUB 99.4000 99.7000
USD/RUB 84.9000 85.0000
подробнее
