Финансовые рынки РБ

БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ

15:08 29.08.2025 28 августа 2025 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2030 в размере 14,0 млн. долларов США в эквиваленте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 0,5 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций.