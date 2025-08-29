|О компании
|30.08.2025
Финансовые рынки РБ
БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ
15:08 29.08.2025
28 августа 2025 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2030 в размере 14,0 млн. долларов США в эквиваленте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 0,5 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций.
