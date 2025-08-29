ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.08.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


МИНФИН 21 И 28 АВГУСТА ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНУЮ ЗАМЕНУ ЕВРОБОНДОВ НА ГОСОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ


12:49 29.08.2025

Министерством финансов Беларуси 21 и 28 августа 2025 г. проведены очередные раунды по замене еврооблигаций на государственные облигации Республики Беларусь на общую сумму 33,6 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, еврооблигации с погашением 24 февраля 2026 г. (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/US07737JAE38) замещены на гособлигации выпуска № 343 (ISIN BYM000002402), еврооблигации с погашением 28 февраля 2030 г. (Беларусь-2030, ISIN XS1760804184/US07737JAС71) замещены на гособлигации выпуска № 346 (ISIN BYM000002469), еврооблигации с погашением 24 февраля 2031 г. (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) замещены на гособлигации выпуска № 344 (ISIN BYM000002410).

Государственные облигации трех указанных выпусков переведены в учетную инфраструктуру НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей замещенных еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2030, Беларусь-2031.

Замена произведена 217 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).

В рамках замены также выплачен ранее аккумулированный процентный доход по еврооблигациям с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.09.2025
валюта курс
EUR 3.4706
USD 2.9731
RUB 3.6933
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4575 -0.0075
USD 2.9731 -0.0038
RUB 3.6933 +0.0005
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4480 3.4530
RUB 2.9620 2.9670
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1630 1.1660
EUR/RUB 93.4500 93.6000
USD/RUB 80.2700 80.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте