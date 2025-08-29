Министерством финансов Беларуси 21 и 28 августа 2025 г. проведены очередные раунды по замене еврооблигаций на государственные облигации Республики Беларусь на общую сумму 33,6 млн. долларов США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, еврооблигации с погашением 24 февраля 2026 г. (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991/US07737JAE38) замещены на гособлигации выпуска № 343 (ISIN BYM000002402), еврооблигации с погашением 28 февраля 2030 г. (Беларусь-2030, ISIN XS1760804184/US07737JAС71) замещены на гособлигации выпуска № 346 (ISIN BYM000002469), еврооблигации с погашением 24 февраля 2031 г. (Беларусь-2031, ISIN XS2120882183/US07737JAD54) замещены на гособлигации выпуска № 344 (ISIN BYM000002410).

Государственные облигации трех указанных выпусков переведены в учетную инфраструктуру НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей замещенных еврооблигаций Беларусь-2026, Беларусь-2030, Беларусь-2031.

Замена произведена 217 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).

В рамках замены также выплачен ранее аккумулированный процентный доход по еврооблигациям с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.