21 и 25 августа 2025 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2026 и Belarus-2031 в размере 24,0 млн. долларов США в эквиваленте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 0,5 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций (21 августа 2025 г.).