|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|21.08.2025
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
МИНФИН 21 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ЗАМЕНУ ЕВРОБОНДОВ НА ГОСОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ
12:26 21.08.2025
Министерство финансов Беларуси 21 августа 2025 г. проведет очередную замену еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991 / US07737JAЕ38) на государственные облигации выпуска № 343 и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, XS2120882183 / US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 344.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».
Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.
Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.
Расчеты по облигациям выпусков № 343 и № 344 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.
В рамках замены держателям будет выплачен аккумулированный процентный доход по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионными документами.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2025
Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2025
Курсы в банках
на 21.08.2025
Конвертация в банках
на 21.08.2025
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте