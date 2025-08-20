ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
Финансовые рынки РБ


МИНФИН 21 АВГУСТА ПРОВЕДЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ЗАМЕНУ ЕВРОБОНДОВ НА ГОСОБЛИГАЦИИ БЕЛАРУСИ


12:26 21.08.2025

Министерство финансов Беларуси 21 августа 2025 г. проведет очередную замену еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991 / US07737JAЕ38) на государственные облигации выпуска № 343 и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, XS2120882183 / US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 344.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.

Расчеты по облигациям выпусков № 343 и № 344 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замены держателям будет выплачен аккумулированный процентный доход по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионными документами.
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 21.08.2025
валюта курс
EUR 3.4652
USD 2.9738
RUB 3.6960
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 20.08.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4790 +0.028
USD 2.9738 -0.0035
RUB 3.6960 +0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4570 3.4640
USD 2.9630 2.9690
RUB 3.6850 3.6940
подробнее

Конвертация в банках
на 21.08.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1660 1.1670
EUR/RUB 93.6000 93.8000
USD/RUB 80.3000 80.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
