Министерство финансов Беларуси 21 августа 2025 г. проведет очередную замену еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 24 февраля 2026 года (Беларусь-2026, ISIN XS2120091991 / US07737JAЕ38) на государственные облигации выпуска № 343 и еврооблигаций с погашением 24 февраля 2031 года (Беларусь-2031, XS2120882183 / US07737JAD54) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 344.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, к процедуре допущены заявки, поданные держателями и верифицированные в порядке, определенном постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года №643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами».

Номинальная стоимость одной облигации 1 000 долларов США.

Размер ставки процентного дохода, сроки его выплаты и погашения облигаций соответствует ставке и срокам по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031.

Расчеты по облигациям выпусков № 343 и № 344 будут производиться в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному за три рабочих дня до даты погашения облигаций и (или) выплаты процентного дохода.

В рамках замены держателям будет выплачен аккумулированный процентный доход по еврооблигациям Беларусь-2026 и Беларусь-2031 с учетом подтверждения ими прав владения ценными бумагами на соответствующие даты выплаты дохода, установленные эмиссионными документами.