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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 10 ИЮНЯ 2025 ГОДА


15:40 09.06.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 10 июня 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9953 белорусского рубля, 1 евро – 3.4220 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7845 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1653 белорусского рубля.
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USD 2.9953
RUB 3.7845
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на 09.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4332 +0.0111
USD 2.9953 -0.0017
RUB 3.7845 +0.0054
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Курсы в банках
на 09.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4280 3.4290
USD 2.9850 2.9900
RUB 3.7700 3.7770
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Конвертация в банках
на 09.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1470 1.1499
EUR/RUB 90.8000 91.1000
USD/RUB 79.1500 79.3000
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