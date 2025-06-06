ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.06.2025   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 9 ИЮНЯ 2025 ГОДА


16:12 06.06.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 9 июня 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 2.9970 белорусского рубля, 1 евро – 3.4222 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.7791 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.1663 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.06.2025
валюта курс
EUR 3.4222
USD 2.9970
RUB 3.7791
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2025
валюта курс +/-
EUR 3.4221 +0.0061
USD 2.9970 -0.0038
RUB 3.7791 -0.0007
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4270 3.4320
USD 2.9850 2.9920
RUB 3.7620 3.7700
подробнее

Конвертация в банках
на 06.06.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1460 1.1490
EUR/RUB 91.0000 91.3000
USD/RUB 79.3500 79.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2025, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте