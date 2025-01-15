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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 16 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА


15:41 15.01.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 16 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4741 белорусского рубля, 1 евро – 3.5821 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.3826 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.7361 белорусского рубля.
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USD 3.4741
RUB 3.3826
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на 15.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.5935 -0
USD 3.4741 -0.0219
RUB 3.3826 -0.0164
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Курсы в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6220 3.6250
USD 3.4610 3.4680
RUB 3.3720 3.3800
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Конвертация в банках
на 15.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0470
EUR/RUB 107.2000 107.5000
USD/RUB 102.5500 102.8000
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