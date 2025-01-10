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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 11 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА


15:17 10.01.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 11 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4796 белорусского рубля, 1 евро – 3.5848 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.4122 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.7461 белорусского рубля.
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USD 3.4796 -0.0023
RUB 3.4122 +0.0013
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Курсы в банках
на 10.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6150 3.6290
USD 3.4550 3.4650
RUB 3.4000 3.4100
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Конвертация в банках
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валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0430 1.0515
EUR/RUB 106.1000 106.5000
USD/RUB 101.5000 101.9000
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