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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 10 ЯНВАРЯ 2025 ГОДА


15:32 09.01.2025

Национальный банк Республики Беларусь установил c 10 января 2025 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4819 белорусского рубля, 1 евро – 3.5877 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.4109 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.7566 белорусского рубля.
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с 10.01.2025
валюта курс
EUR 3.5877
USD 3.4819
RUB 3.4109
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Итоги торгов на БВФБ
на 09.01.2025
валюта курс +/-
EUR 3.6113 +0.0009
USD 3.4819 -0.0099
RUB 3.4109 +0.0189
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Курсы в банках
на 09.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6230
USD 3.4600 3.4630
RUB 3.3900 3.3950
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Конвертация в банках
на 09.01.2025
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0400 1.0460
EUR/RUB 106.1000 106.9000
USD/RUB 101.5000 102.2500
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