|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
БЕЛАРУСЬ ВЫПЛАТИЛА ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ЕВРОБОНДАМ
14:00 31.12.2024
27 и 30 декабря 2024 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,8 млн. долларов в эквиваленте. Об этом сообщает Министерство финансов.
В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 9,1 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций (27 декабря 2024 г.).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
Курсы в банках
на 31.12.2024
Конвертация в банках
на 31.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте