27 и 30 декабря 2024 г. состоялись выплаты процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,8 млн. долларов в эквиваленте. Об этом сообщает Министерство финансов.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет в ОАО «АСБ Беларусбанк». При этом 9,1 млн. долларов доведены до держателей в рамках замены еврооблигаций (27 декабря 2024 г.).