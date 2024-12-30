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Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА


16:17 30.12.2024

Национальный банк Республики Беларусь установил c 31 декабря 2024 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4735 белорусского рубля, 1 евро – 3.6246 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.3488 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.8500 белорусского рубля.
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USD 3.4735 +0.0434
RUB 3.3488 -0.0568
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Курсы в банках
на 30.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.6050 3.6290
USD 3.4350 3.4390
RUB 3.3150 3.3350
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Конвертация в банках
на 30.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0580
EUR/RUB 108.4000 109.8000
USD/RUB 103.0000 104.0000
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