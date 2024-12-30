|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.12.2024
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
Финансовые рынки РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА
16:17 30.12.2024
Национальный банк Республики Беларусь установил c 31 декабря 2024 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4735 белорусского рубля, 1 евро – 3.6246 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.3488 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.8500 белорусского рубля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.12.2024
Итоги торгов на БВФБ
на 30.12.2024
Курсы в банках
на 30.12.2024
Конвертация в банках
на 30.12.2024
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте