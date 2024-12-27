Министерством финансов Республики Беларусь 27 декабря 2024 г. проведено дебютное замещение еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 29 июня 2027 года (Беларусь-2027, ISIN XS1634369224 / US07737JAA16) на государственные облигации Республики Беларусь выпуска № 331 (ISIN BYM000001818).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минфина, государственные облигации выпуска № 331 на сумму 240,4 млн. долларов США переведены в учетную инфраструктуру Национального расчетного депозитария (Российская Федерация) для зачисления на счета держателей еврооблигаций Беларусь-2027. Замена произведена 1760 держателям, прошедшим верификацию в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь).

В рамках замены выплачивается ранее аккумулированный процентный доход с учетом подтверждения держателями прав владения данными ценными бумагами на соответствующие даты выплат дохода.