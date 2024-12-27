ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.12.2024   Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

Финансовые рынки РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛ КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ C 30 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА


16:28 27.12.2024

Национальный банк Республики Беларусь установил c 30 декабря 2024 года следующие официальные курсы валют: 1 доллар США – 3.4301 белорусского рубля, 1 евро – 3.5732 белорусского рубля, 100 российских рублей – 3.4056 белорусского рубля, 10 китайских юаней – 4.7754 белорусского рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.12.2024
валюта курс
EUR 3.5732
USD 3.4301
RUB 3.4056
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.12.2024
валюта курс +/-
EUR 3.5615 -0.0185
USD 3.4301 +0.0231
RUB 3.4056 -0.0038
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.5800 3.5950
USD 3.4100 3.4150
RUB 3.3500 3.3700
подробнее

Конвертация в банках
на 27.12.2024
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0530 1.0599
EUR/RUB 106.3000 107.1000
USD/RUB 101.0000 101.5200
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2024, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте