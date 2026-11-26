В Беларусбанке доступны государственные интернет-облигации Министерства финансов Республики Беларусь 406-го выпуска в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, их доходность превышает ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 0,25 процентного пункта, а полученный процентный доход освобождается от налогообложения.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 белорусских рублей. Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и изменяется с учетом ее корректировки. На дату публикации ставка рефинансирования составляет 9,25% годовых, соответственно, доходность облигаций на эту дату — 9,5% годовых.

Процентный доход выплачивается владельцам один раз в полгода. Предусмотрена также возможность досрочного выкупа облигаций по инициативе владельца в установленные даты.

Срок размещения облигаций — с 22 июня 2026 года по 22 декабря 2027 года.

Дата погашения — 22 июня 2029 года.

Обязательства по погашению облигаций и выплате дохода обеспечены средствами республиканского бюджета и иным имуществом, находящимся в республиканской собственности.