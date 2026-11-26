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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ИНТЕРНЕТ-ОБЛИГАЦИИ С ДОХОДНОСТЬЮ ВЫШЕ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ
11:10 27.11.2026
В Беларусбанке доступны государственные интернет-облигации Министерства финансов Республики Беларусь 406-го выпуска в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, их доходность превышает ставку рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на 0,25 процентного пункта, а полученный процентный доход освобождается от налогообложения.
Номинальная стоимость одной облигации составляет 200 белорусских рублей. Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь и изменяется с учетом ее корректировки. На дату публикации ставка рефинансирования составляет 9,25% годовых, соответственно, доходность облигаций на эту дату — 9,5% годовых.
Процентный доход выплачивается владельцам один раз в полгода. Предусмотрена также возможность досрочного выкупа облигаций по инициативе владельца в установленные даты.
Срок размещения облигаций — с 22 июня 2026 года по 22 декабря 2027 года.
Дата погашения — 22 июня 2029 года.
Обязательства по погашению облигаций и выплате дохода обеспечены средствами республиканского бюджета и иным имуществом, находящимся в республиканской собственности.
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