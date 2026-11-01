Банк БелВЭБ продолжает расширять возможности UP Online.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 декабря 2026 года клиентам станет доступна оплата по QR-коду с использованием национального сервиса «Крок».

Соответствующие изменения внесены в Договор о банковском обслуживании физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания (условия публичной оферты).

«КРОК» - это инновационный национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей для физических лиц. С его помощью можно оплачивать товары и услуги юридических лиц напрямую со счета в банке, полностью отказавшись от использования платежной карточки.

Основные преимущества сервиса:

• Не нужна карта. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код продавца или показать продавцу свой QR-код, сгенерированный в UP Online.

• Быстро и безопасно. Денежные средства зачисляются продавцу в режиме 24/7. При этом не требуется вводить ПИН-код или передавать карту.

• Без комиссии. Оплата с использованием сервиса не облагается комиссией.

С 1 декабря пользователи Up Online смогут оплачивать покупки в магазинах, кафе, интернет-магазинах и любых других точках, где размещен логотип сервиса «КРОК».