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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСКАЕТ ОПЛАТУ ПО QR-КОДУ ЧЕРЕЗ СЕРВИС «КРОК» В ПРИЛОЖЕНИИ UP ONLINE
16:28 26.11.2026
Банк БелВЭБ продолжает расширять возможности UP Online.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 декабря 2026 года клиентам станет доступна оплата по QR-коду с использованием национального сервиса «Крок».
Соответствующие изменения внесены в Договор о банковском обслуживании физических лиц в системах дистанционного банковского обслуживания (условия публичной оферты).
«КРОК» - это инновационный национальный сервис безналичных мгновенных QR-платежей для физических лиц. С его помощью можно оплачивать товары и услуги юридических лиц напрямую со счета в банке, полностью отказавшись от использования платежной карточки.
Основные преимущества сервиса:
• Не нужна карта. Для оплаты достаточно отсканировать QR-код продавца или показать продавцу свой QR-код, сгенерированный в UP Online.
• Быстро и безопасно. Денежные средства зачисляются продавцу в режиме 24/7. При этом не требуется вводить ПИН-код или передавать карту.
• Без комиссии. Оплата с использованием сервиса не облагается комиссией.
С 1 декабря пользователи Up Online смогут оплачивать покупки в магазинах, кафе, интернет-магазинах и любых других точках, где размещен логотип сервиса «КРОК».
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