В Дзержинском районе прошел семинар для владельцев агроэкоусадеб, организованный Национальным агентством по туризму и ОАО «Белагропромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Белагропромбанка, поводом стали изменения в законодательстве: указ Президента от 18.08.2026 г. №275 задал новые правила для отрасли. Эксперты разъяснили требования, правовые аспекты и доступные программы кредитования.

По словам директор Национального агентства по туризму Кирилл Машарский, Белагропромбанк на протяжении многих лет поддерживает региональные инициативы и проекты в сфере агроэкотуризма.

«Указ №275 открывает новый этап в развитии одного из самых самобытных, душевных и перспективных направлений туриндустрии. Белорусский агротуризм давно стал национальным брендом. Мы по праву гордимся им, видим устойчивый интерес к этому виду туризма как со стороны наших граждан, так и со стороны зарубежных гостей, особенно из Российской Федерации», — сказал он.

По данным на 1 ноября, в стране сейчас 1474 агроусадьбы, а ежегодный поток гостей приближается к полумиллиону. Отрасль меняется: растут запросы туристов, появляются новые тематические маршруты, события, форматы семейного и корпоративного отдыха. Современная агроусадьба - это сочетание гостеприимства и бережного отношения к традициям, место, где можно прикоснуться к живой истории, попробовать аутентичную кухню и освоить народные ремесла.

Переходный период неизбежно вызывает практические вопросы, поэтому совместный семинар с Белагропромбанком направлен на помощь участникам рынка в адаптации к новым правилам и налаживание прямого диалога. Это одно из серии мероприятий, которые позволяют выработать единые методологические подходы.

Начальник управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Виктория Барисевич заострила внимание на том, что банк остается финансовым партнером отрасли. Указ задает целевые ориентиры: развитие сельских территорий, создание рабочих мест, поддержание и сохранение белорусского колорита и национальной идентичности.

Существенно изменились условия кредитования. Отменен верхний порог суммы - она зависит только от платежеспособности и залогового обеспечения кредитополучателя. Ранее действовало ограничение до 2000 базовых величин. Увеличен срок кредитования: для физических лиц - 10 лет, для сельскохозяйственных организаций - 8 лет. Кредит можно получить по ставке 5% годовых в белорусских рублях.

Виктории Барисевич обратила внимание собравшихся на том, что уже не первый год кроме финансовой поддержки оказывается экспертная помощь. В сентябре совместно с партнерами Национальным агентством по туризму и Республиканским союзом туристической индустрии - запущен пилотный проект «Академия туристического бизнеса».

«С уверенностью можем сказать: проект зарекомендовал себя положительно, максимально эффективно. У субъектов агроэкотуризма большой запрос на такой формат взаимодействия. Уже более 150 участников смогли проработать бизнес-проекты с разных сторон - от анализа рынка до сегментирования целевой аудитории. ОАО «Белагропромбанк» готов рассмотреть возможность их финансирования», - отметила Виктория Барисевич, добавив, что именно комплексная поддержка дает результат.

Всего за девять месяцев 2026 года финансирование получили более 20 проектов, а общая сумма приблизилась к миллиону белорусских рублей. По оценкам экспертов, в следующем году цифры будут выше, поскольку многие хозяева «домиков в деревне» ожидали вступления в силу новых норм.

Кредит на развитие агроэкотуризма можно получить на ремонт и реконструкцию жилого дома и капитальных строений, строительство гостевых домиков и иных объектов инфраструктуры, обустройство земельного участка, приобретение оборудования и инвентаря для оказания услуг.

При сумме до 100 тыс. рублей в качестве гарантии необходимо поручительство физлица или залог жилого дома. Если сумма больше или заемщик на пенсии, потребуются оба варианта сразу. Кредитная линия открывается на срок до 12 месяцев, на это время предоставляется отсрочка по основному долгу. Кредит можно погасить досрочно и по желанию кредитополучателя уменьшить срок кредитования.

Размер поддержки находится в пределах платежеспособности заявителя и не должен превышать стоимость затрат на развитие субъекта агроэкотуризма. Наличие собственных средств не обязательно - банк может профинансировать проект на 100%. Кредит перечисляется безналичным путем на счет кредитополучателя, открытый в банке. Владельцы агроусадеб самостоятельно рассчитываются за товары и услуги и предоставляют отчет о целевом использовании средств.

Льготный кредит на создание второй агроэкоусадьбы получить нельзя: указ предусматривает наличие жилого дома на участке, поэтому планы по застройке иной территории под действие документа не подпадают. Статус субъекта агротуризма обязателен.

Важный нюанс: новации не затронут кредитные договоры, подписанные до вступления указа в силу. Все прежние обязательства продолжат действовать на прежних условиях до конца 2026 года, после чего владельцы смогут перейти на более выгодные условия.

«Агроэкотуризм для нас - направление особенное, поскольку понимаем, что это та часть предпринимателей, которая помогает возродить белорусскую глубинку, сохраняет национальные традиции. Меры поддержки, которые включают в том числе экспертное сопровождение, должны стимулировать развитие сельских территорий. Упрощен формат проекта бизнес-плана», - подвела итоги встречи Виктория Барисевич.