Банковские новости РБ

БЕЛАРУСБАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАРТОЧКАМ

10:00 26.11.2026 Для некоторых платежных карточек Беларусбанка с 1 января 2027 года меняется минимальная сумма безналичного оборота, по достижении которой не будет взиматься ежемесячная плата за их обслуживание. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся следующих карточек: Visa Gold Клуба «Мужской Клуб» – минимальный безналичный оборот составит 700 белорусских рублей (280 единиц валюты или 20 000 российских рублей); Visa Gold Клуба «Леди» – минимальный безналичный оборот составит 600 белорусских рублей (200 единиц валюты или 17 000 российских рублей); Visa Platinum Клуба «Свои» – минимальный безналичный оборот составит 1 000 белорусских рублей; Mastercard World «Шчодрая» – минимальный безналичный оборот составит 700 белорусских рублей. Если сумма безналичных покупок с использованием карточки в течение месяца окажется меньше минимального порогового значения, ежемесячная плата за обслуживание не меняется и составляет: Visa Gold Клуба «Мужской Клуб» – 5 белорусских рублей; Visa Gold Клуба «Леди» – 2 белорусских рубля; Visa Platinum Клуба «Свои» – 5 белорусских рублей; Mastercard World «Шчодрая» – 3 белорусских рубля.