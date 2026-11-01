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Банковские новости РБ
БЕЛАРУСБАНК МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО НЕКОТОРЫМ КАРТОЧКАМ
10:00 26.11.2026
Для некоторых платежных карточек Беларусбанка с 1 января 2027 года меняется минимальная сумма безналичного оборота, по достижении которой не будет взиматься ежемесячная плата за их обслуживание.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся следующих карточек:
Visa Gold Клуба «Мужской Клуб» – минимальный безналичный оборот составит 700 белорусских рублей (280 единиц валюты или 20 000 российских рублей);
Visa Gold Клуба «Леди» – минимальный безналичный оборот составит 600 белорусских рублей (200 единиц валюты или 17 000 российских рублей);
Visa Platinum Клуба «Свои» – минимальный безналичный оборот составит 1 000 белорусских рублей;
Mastercard World «Шчодрая» – минимальный безналичный оборот составит 700 белорусских рублей.
Если сумма безналичных покупок с использованием карточки в течение месяца окажется меньше минимального порогового значения, ежемесячная плата за обслуживание не меняется и составляет:
Visa Gold Клуба «Мужской Клуб» – 5 белорусских рублей;
Visa Gold Клуба «Леди» – 2 белорусских рубля;
Visa Platinum Клуба «Свои» – 5 белорусских рублей;
Mastercard World «Шчодрая» – 3 белорусских рубля.
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