Национальный банк Республики Беларусь выпустил в обращение памятные монеты ”Чорны бусел“ серии ”Птушка года“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, серебряная монета номиналом 10 рублей, массой 16,81 г, диаметром 32,00 мм, пробой сплава 925, тиражом 1 500 штук; медно-никелевая – номиналом 1 рубль, массой 19,28 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 3 000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре в овале – изображение птенца на стилизованных ладонях, под ним справа – год чеканки, проба сплава (на серебряной); внизу – номинал: 10 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой).

Реверс: в центре в овале – рельефное изображение птицы; по овалу надписи: вверху ‒ ПТУШКА ГОДА; внизу ‒ ЧОРНЫ БУСЕЛ.

Монеты отчеканены качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

О дате поступления указанных монет в продажу Нацбанком будет сообщено дополнительно.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.