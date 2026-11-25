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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ВЫПУСТИЛ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ «САДРУЖНАСЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ. 35 ГАДОЎ»
10:48 25.11.2026
Национальный банк Республики Беларусь 23 ноября 2026 г. выпустил в обращение серебряную памятные монеты ”Садружнасць Незалежных Дзяржаў. 35 гадоў“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 2 000 штук; медно-никелевая монета – номиналом 1 рубль, массой 23,00 г, диаметром 37,00 мм, тиражом 3 500 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой); по кругу размещены стилизованные изображения спила дерева с годовыми кольцами в виде держащихся за руки людей; внизу слева – год чеканки, справа – проба сплава (на серебряной).
Реверс: по кругу монеты – стилизованные изображения переплетающихся рук; в центре – эмблема Содружества Независимых Государств и надпись: САДРУЖНАСЦЬ НЕЗАЛЕЖНЫХ ДЗЯРЖАЎ 35 ГАДОЎ.
Монеты отчеканены на монетном дворе акционерного общества ”Гознак“ качеством ”пруф-лайк с цифровой печатью“.
О дате поступления указанных монет Нацбанком в продажу будет сообщено дополнительно.
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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