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Банковские новости РБ
СТАТУСБАНК РАСШИРИЛ ВАЛЮТНЫЙ СЕРВИС ОПЕРАЦИЯМИ С ТУРЕЦКОЙ ЛИРОЙ
16:23 19.11.2026
СтатусБанк расширил перечень валютно-обменных операций для физических лиц, открыв покупку наличных турецких лир.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, новый сервис ориентирован прежде всего на белорусских туристов, возвращающихся из поездок в Турцию с неиспользованным остатком наличной валюты. В банке отмечают, что услуга позволит гражданам оперативно конвертировать оставшиеся после отпуска турецкие лиры в белорусские рубли без необходимости искать альтернативные способы обмена.
На данный момент сдать наличную турецкую валюту можно в кассах головного офиса СтатусБанка в Минске по адресу: улица Денисовская, 8а. В финансовом учреждении подчеркнули, что расширение линейки валютных операций направлено на адаптацию банковских сервисов под актуальные запросы клиентов.
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