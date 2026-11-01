СтатусБанк расширил перечень валютно-обменных операций для физических лиц, открыв покупку наличных турецких лир.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финансового учреждения, новый сервис ориентирован прежде всего на белорусских туристов, возвращающихся из поездок в Турцию с неиспользованным остатком наличной валюты. В банке отмечают, что услуга позволит гражданам оперативно конвертировать оставшиеся после отпуска турецкие лиры в белорусские рубли без необходимости искать альтернативные способы обмена.

На данный момент сдать наличную турецкую валюту можно в кассах головного офиса СтатусБанка в Минске по адресу: улица Денисовская, 8а. В финансовом учреждении подчеркнули, что расширение линейки валютных операций направлено на адаптацию банковских сервисов под актуальные запросы клиентов.