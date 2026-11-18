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Банковские новости РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПРОГНОЗИРУЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ БАНКАМИ ВСЕХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ИТОГАМ 2026 ГОДА
10:56 19.11.2026
По итогам 2026 года белорусские банки достигнут всех показателей, установленных Национальным банком. По данным регулятора, большинство целевых ориентиров по кредитованию, вкладам и цифровым услугам уже превышены.
В частности, прирост объема инвестиционного финансирования достиг 36,9% при установленном годовом плане не менее 13%. Доля кредитов на приобретение товаров белорусских производителей в общем объеме потребительского кредитования составила 17,1% (план — не менее 12%). Прирост требований банков к экономике зафиксирован на уровне 7,3% при годовом ориентире не ниже 9%.
Одновременно с кредитной активностью сохраняется приток долгосрочных рублевых сбережений населения. Прирост срочных безотзывных вкладов физлиц в национальной валюте на срок свыше года достиг 42,3% при плане не менее 40%. При этом доля безотзывных депозитов со сроком возврата более трех лет в их общем объеме составила 7,7% при целевом показателе 2,5%.
Также банковский сектор перевыполнил годовые нормативы по цифровизации услуг. В электронном виде оформлено 64,5% договоров банковских вкладов с физлицами (план — не менее 50%), 61,7% договоров потребительского кредитования (план — не менее 42%) и 59,5% банковских гарантий (план — не менее 57%).
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