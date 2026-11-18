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Банковские новости РБ
БАНК БЕЛВЭБ СНИЗИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
10:06 19.11.2026
Банк БелВЭБ снизил ставку по кредиту на недвижимость «Уласная маёмасць» до 13,9% годовых (СР+4,65 п.п.).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при приобретении жилья через агентство недвижимости, а также при размещении объявления о приобретаемой недвижимости на площадке Kufar обновленная процентная ставка составит 13,8% годовых (СР+4,55 п.п.).
Напомним, Банк БелВЭБ финансирует строительство или приобретение жилой недвижимости, дачи, садового домика, гаража (машино-места). Сумма кредита - до 90% от стоимости объекта, в пределах платежеспособности клиента. Кроме того, есть возможность рефинансировать свой действующий кредит на недвижимость, полученный ранее в другом банке.
Кредит можно оформить в любом сервисном офисе банка на срок до 25 лет. При этом банк предлагает гибкий подход к обеспечению: клиент сам выбирает между поручительством и залогом.
Для финансирования по сниженной ставке дополнительно к стандартному пакету документов необходимо предоставить соглашение/договор между клиентом и агентством недвижимости.
Введение специальной ставки направлено на расширение возможностей клиентов и повышение доступности жилья. Благодаря сниженной ставке покупка квартиры, дома или дачи становится более выгодной, особенно при сопровождении сделки профессиональными агентами.
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