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Банковские новости РБ
БАНКОВСКИЙ СЕКТОР БЕЛАРУСИ ДЕМОНСТРИРУЕТ НАДЕЖНУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ РАБОТУ
13:38 18.11.2026
Показатели деятельности банков свидетельствуют о надежном, устойчивом и эффективном функционировании банковского сектора Беларуси. Такие выводы следуют из «Обзора деятельности и характеристики устойчивости функционирования банков Республики Беларусь» на 1 октября 2026 года, размещенного на официальном сайте Национального банка.
Ключевым фактором этой устойчивости выступает солидный запас прочности финансовых учреждений. На отчетную дату достаточность нормативного капитала в целом по сектору составила 19,0%, тогда как минимальный порог для отдельного банка установлен на уровне 10% (с учетом консервационного буфера — 12,5%).
Уверенную позицию по капиталу дополняют высокие показатели платежеспособности. В частности, величина покрытия ликвидности по банковской системе достигла 177,7% при необходимом нормативе не менее 100%.
Одновременно с этим банкам удается сохранять высокое качество кредитных портфелей. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 2,5%, что в четыре раза ниже установленного порогового значения в 10%.
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