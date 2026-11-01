Показатели деятельности банков свидетельствуют о надежном, устойчивом и эффективном функционировании банковского сектора Беларуси. Такие выводы следуют из «Обзора деятельности и характеристики устойчивости функционирования банков Республики Беларусь» на 1 октября 2026 года, размещенного на официальном сайте Национального банка.

Ключевым фактором этой устойчивости выступает солидный запас прочности финансовых учреждений. На отчетную дату достаточность нормативного капитала в целом по сектору составила 19,0%, тогда как минимальный порог для отдельного банка установлен на уровне 10% (с учетом консервационного буфера — 12,5%).

Уверенную позицию по капиталу дополняют высокие показатели платежеспособности. В частности, величина покрытия ликвидности по банковской системе достигла 177,7% при необходимом нормативе не менее 100%.

Одновременно с этим банкам удается сохранять высокое качество кредитных портфелей. Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, сложилась на уровне 2,5%, что в четыре раза ниже установленного порогового значения в 10%.