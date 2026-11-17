Клиенты Сбер Банка (Беларусь) с 17 ноября смогут пользоваться новым способом оплаты – сервисом «КРОК».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь, чтобы оплатить покупку или услугу, не обязательно доставать банковскую карту: достаточно смартфона с мобильным-банкингом СБОЛ.

С помощью «КРОК» можно оплачивать любые товары и услуги, и сделать это можно двумя способами:

Отсканировать QR-код продавца. Наведите камеру через СБОЛ на QR-код на кассе или в интернет-магазине и подтвердите оплату.

Показать собственный QR-код. Сгенерируйте его в приложении и предъявите кассиру.

Всё просто: не нужна банковская карта, за проведение платежа не взимается комиссия, а после оплаты формируется электронный чек.

«КРОК» – ещё один способ оплачивать привычные покупки и услуги с помощью СБОЛ.