Беларусбанк с 16 ноября 2026 года расширил линейку дополнительных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиентам предоставляется возможность оформления к текущим счетам дополнительных карточек Белкарт-Премиум на имя третьих лиц со сроком действия 1 год или 2 года. Нововведение распространяется на текущие счета, в том числе с базовыми условиями обслуживания.

Стоимость дополнительной карточки Белкарт-Премиум зависит от выбранного срока действия: на 1 год для резидентов: 15,00 бел.руб., для нерезидентов: 28,00 бел.руб.; на 2 года для резидентов: 17,00 бел.руб., для нерезидентов: 32,00 бел.руб.

Новая возможность позволяет планировать период использования дополнительной карточки с учетом срока действия доверенности. Данная услуга предоставляет доступ к средствам по счету для родственников и доверенных лиц, при этом владелец счета сохраняет полный контроль и удобство управления своими финансами.