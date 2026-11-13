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Банковские новости РБ
ФОРУМ «ГРОУИНГ. ЛЮДИ» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ)
11:55 16.11.2026
26 ноября на минской площадке Falcon Club Arena состоится масштабное событие для предпринимателей и руководителей «Гроуинг. Люди». Генеральным партнером мероприятия выступает банк ВТБ (Беларусь).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе В основе концепции проекта будет честный разговор о сомнениях, непростых решениях, ошибках и внутренних переменах, которые сопровождают движение бизнеса вперед. Среди спикеров международный эксперт по маркетингу и клиентской стратегии Гарретт Джонстон, предприниматель Игорь Манн, эксперт по клиентскому опыту Евгений Щепин, бизнес-тренер Максим Шаргородский, HR-эксперт Ольга Осипова, восьмикратный чемпион мира по тайскому боксу Алексей Игнашов, врач спортивной медицины Павел Дриневский и стилист Лилия Рах.
«Для ВТБ (Беларусь) партнерство с Гроуинг — это не разовая поддержка отдельного мероприятия, а последовательная работа с деловым сообществом. Банк выступает генеральным партнером проекта второй год подряд, поскольку разделяет подход, что развитие бизнеса невозможно без развития людей, их компетенций, инициатив и способности выстраивать долгосрочные отношения», — отмечает заместитель председателя правления ВТБ (Беларусь) Иван Веренич.
ВТБ (Беларусь) последовательно поддерживает деловые и образовательные инициативы, в том числе новый сезон цикла практических встреч для предпринимателей и руководителей «Гроуинг. бизнес-среда 2.0».
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